Manisa'da motosiklet araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şahinkaya'nın (77) kullandığı 45 PA 1448 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen N.Z. (61) idaresindeki 45 AES 328 plakalı palelvan araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Şahinkaya ağır yaralandı. Ambulansla Akhisar'daki hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

