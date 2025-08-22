Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Memur-Sen, milyonların beklediği toplu sözleşmede adil karar için Hakem Kuruluna çağrıda bulundu. Memur-Sen, kamu çalışanlarının maaş artışı ve refah payı taleplerinin adil şekilde değerlendirilmesini istiyor.
Memur-Sen, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşılan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere tekliflerinin adil şekilde değerlendirilerek karara bağlanmasının Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sorumluluğunda olduğunu belirtti.
Memur-Sen'den Açıklama
Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmedikleri, bunun üzerine kamu işvereninin sözleşmeyle ilgili Kurula başvuru yaptığı hatırlatıldı.
Hakem Kurulu'nun Sorumluluğu
- Görüşmelerde uzlaşarak toplantı tutanağıyla kayıt altına alınan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi
- Oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere teklifler doğrultusunda kamuda ücret dengesinin tesis edilmesi
- Adil gelir dağılımının sağlanması
- Çalışma barışının korunması
- Vergide adaletin ve ailenin güçlendirilmesinin mümkün kılınması
- Tüm bu tekliflerin adil bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanmasının bugünden itibaren Hakem Kurulu'nun sorumluluğunda olduğu belirtildi.
Sendika Yasası ve Toplu Sözleşme Sistemi
Mevcut sendika yasasıyla toplu sözleşmeyi yürütmenin mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Grev hakkının olduğu, örgütlenme özgürlüğünün tam sağlandığı, Hakem Kurulu'nun bağımsız karar verecek şekilde yapılandırıldığı, adil toplu sözleşme sisteminin inşa edildiği yeni bir sendika yasası çıkarılmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.