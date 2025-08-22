Memur sendikaları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantılarına katılacak mı?

8. Dönem toplu sözleşmesi Kamu İşveren Heyetince teklif edilen zam oranlarının yetersiz görülmesi sebebiyle anlaşmazlıkla sonuçlandı. Memur sendikaları konfederasyonu uzlaşmazlıkla sonuçlanan sürecin Hakem Heyetinde de sonuçsuz kalacağı gerekçesiyle Hakem Kuruluna 3 iş günü içerisinde başvuru yapmadı. Kamu İşveren Heyetini oluşturan kamu tarafı ise ilk kez bu dönem Hakem Heyetine başvurarak memurların Genele Yönelik Kazanımlarının ve zam oranlarının Kanuni düzenlemeye götürülmeden Heyet tarafından değerlendirilmesi yöntemini tercih etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci nasıl işleyecek?



4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunda, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süresi olan 19-22 Ağustos 2025 tarihlerinden son gün olan 22 Ağustosta Konfederasyonlar, Hakem Kuruluna başvurmadı ve hükümet kanadı sürecin tıkanmaması adına Hakeme başvuru yaptı ve bundan sonra Hakem Kurulu en geç beş gün içerisinde yani 27 Ağustosa kadar kararını vermek zorunda kalacak. Ve bu kararlar kesin olup, karar hakkında itirazda bulunulamayacak.

Hakem Kurulunun yapısı nasıldır? Üyeleri nasıl seçilmektedir?

4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükümleri incelendiğinde, Hakem Kuruluna Cumhurbaşkanı bir başkan ve altı üye olmak üzere toplam 7 kişi seçmektedir. Üye sayısı itibariyle en büyük üç Konfederasyon tarafından ise toplam 4 üye seçilebilmektedir. Yani Memur- Sen, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu iş tarafından 4 üye seçiliyor. Dolayısıyla Hakem Kurulu toplamda 11 üyeden oluşmaktadır.

Ancak, Kanunun 34 üncü maddesinde özellikle şu hüküm dikkati çekmektedir: "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır."