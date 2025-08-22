Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den AR-GE birimlerinin faaliyetlerini destekleyen bülten

İl milli eğitim müdürlüklerine bağlı AR-GE birimlerinin faaliyetleri, görünürlük ve deneyim paylaşımını desteklemek üzere bülten halinde yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 23:55, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 23:57
Yazdır
MEB'den AR-GE birimlerinin faaliyetlerini destekleyen bülten

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, il milli eğitim müdürlüklerine bağlı AR-GE birimleri, Bakanlığın eğitim politikaları doğrultusunda eğitim, bilim, kültür, sanat ve araştırma geliştirme alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak, illerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların görünürlüğünün artırılması amacıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan AR-GE birimlerinin 81 ilde yürütülen eğitime dayalı projeler ve faaliyetlerinin yer aldığı "81 İl AR-GE Ocak-Haziran 2025 Bülteni" yayımlandı.

Bültende, AR-GE birimlerinin son dönemde hayata geçirdiği projeler, yenilikçi eğitim uygulamaları, öğretmen ve öğrencilere yönelik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri kapsamlı şekilde yer alıyor.

Hazırlanan bülten sayesinde, illerde geliştirilen örnek projeler ve başarılı uygulamalar tüm paydaşlarla paylaşılırken, eğitimde yenilikçi yaklaşımların ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yılda iki kez yayımlanmaya devam edecek AR-GE Bülteni'nin sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda iller arasında deneyim aktarımını güçlendirecek bir platform olma özelliği taşıyarak eğitimde kalite ve verimliliğin artırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Bültene ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile akademik bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlere sahip, çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin ortak emeğiyle hayata geçen her çalışma, daha güzel bir gelecek için büyük bir adımdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

