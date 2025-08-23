Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
23 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

23 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 00:01, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 00:03
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı'na katılacak.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, "Dijital Detoks Kampı ve Büyük Aile Buluşması" ile evlilik kredisinden faydalanan çiftin düğününe katılacak.

(Rize/11.00-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konulu konferansın açılış programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TCG Anadolu Gemisi ile Çanakkale Eceabat'tan hareket ederek İstanbul Sarayburnu'na gidecek olan "Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu" programında gençlere eşlik edecek.

(Çanakkale/09.00/İstanbul/18.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına Gaziantep FK-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Kocaelispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/İstanbul/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasına Bandırmaspor-Adana Demirspor, Esenler Erokspor-Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/16.30/İstanbul/19.00/Iğdır/Muğla/21.30)

4- Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta 4 müsabakayla başlayacak.

5- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Nakhon Ratchasima/15.30)

7- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na Çin'de devam edilecek. Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fas ile karşılaşacak.

(Jiangmen/09.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak. Yarı finalde Spor Toto-Beşiktaş ve Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/18.30/20.30)

9- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak. Köyceğiz Belediyespor-Depsaş Enerji ve Rize Belediyespor-Güneysu müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.30/16.30)

