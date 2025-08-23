Kayseri'de yangın depoyu küle çevirdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir zincir marketin deposu çıkan yangında hasar gördü.
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 08:59, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 09:00
Kayseri'de Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak'ta bulunan bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.