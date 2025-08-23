Kayseri'de yangın depoyu küle çevirdi

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak'ta bulunan bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

