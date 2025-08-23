Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'da çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Orman ekiplerinin çalışmalarına, polis ekipleri TOMA, köylüler de tankerlerle su taşıyarak destek oldu.

İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaş tedbiren güvenli bölgelere nakledildi. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu.

Yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi meydana gelmedi.

Muğla

Yatağan ilçesinin Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Bursa

Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edildi.

OGM, NSosyal'deki hesabından orman yangınlarına ilişkin son durumu şu şekilde paylaştı:

"İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."

Yangının, M.Ş.T'nin izinsiz prefabrik ev yapımı sırasında demir kaynağı yaparken çıkan kıvılcımın ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili kaynakçı M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. ve prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



