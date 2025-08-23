Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Trump 3 yılda servetini 3'e katladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti 6 milyar dolara ulaştı.2022 yılında 2.1 milyar dolara sahip olan Trump, yaptığı tahvil yatırımlarıyla servetini 3 yılda yaklaşık 3 katına çıkardı.

23 Ağustos 2025 09:28
Donald Trump, ABD tarihinin "en karlı" başkanı oldu.

Forbes'a göre Donald Trump'ın zerveti 2022 yılında, ilk başkanlık dönemi sona erdikten sonra 2.1 milyar dolar seviyesindeydi.

Bugün ise başkanın servetinin 5.5 milyar doları aştığı hesaplanıyor.

Trump ocak ayında göreve başlamasından bu yana yerel yönetimler, doğal gaz bölgeleri ve büyük Amerikan şirketlerinin borçlanma senetlerine yatırım yaptı.

Milyonlarca dolarlık tahvil alımı yaptı.

Trump, T-Mobile US, UnitedHealth, Home Depot ve Meta gibi büyük şirketlerden tahvil aldı.

527 MİLYON DOLARLIK CEZA REDDEDİLDİ

Öte yandan New York Temyiz Mahkemesi bu hafta, Trump'a karşı açılan dolandırıcılık davasındaki yaklaşık 527 milyon dolarlık cezayı reddetti

Bu kararın ardından başkanın servetinin yarım milyar dolar daha arttığı tahmin ediliyor.

Trump'ın servetinin kararla birlikte şu anda yaklaşık 6 milyar dolar olduğu öngörülüyor.


