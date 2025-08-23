TCMB'nin KKM'den Çıkış Analizi: TL Mevduatın Payı Arttı

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TCMB'nin KKM'den Çıkış Analizi: TL Mevduatın Payı Arttı

TCMB'nin yayımladığı analizde, KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılması ve sonlandırılmasıyla birlikte merkez bankası bilançosundaki risklerin azaldığı, Türk lirası mevduatın payının ise yüzde 60'ın üzerine çıktığı belirtildi. Ayrıca makroihtiyati düzenlemelerle bankaların fonlama maliyetlerinin optimize edildiği vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 09:50, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 09:51
Yazdır
TCMB'nin KKM'den Çıkış Analizi: TL Mevduatın Payı Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "KKM Hesaplarından Çıkış" başlıklı analizde, Kur Korumalı Mevduatın (KKM) sonlandırılması ile birlikte merkez bankası bilançosundaki risklerin azaldığı vurgulanmıştır. Analiz, Korhan Çalışkan, Muhammed Akif Dokumacı, Oğuzhan Evli ve Didem Güneş tarafından hazırlanmış ve Merkezin Güncesi'nde yayımlanmıştır.

Analizde, Bankanın gerçek kişiler için KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemlerini sonlandırarak 2025 yılı içinde KKM uygulamasını tamamen bitirme hedefini tamamladığı belirtilmiştir. İki yıldır devam eden süreçte KKM bakiyesinin kademeli olarak azaldığına dikkat çekilmiştir.

Makroihtiyati Araçlar ve KKM'den Çıkış Süreci

  • Yenileme ve Türk lirasına geçiş hedefleri
  • Zorunlu karşılık (ZK) oranları
  • ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı
  • KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları

2023 yılı ortasında 140 milyar ABD dolarının üzerine çıkan KKM bakiyesi, alınan önlemlerle 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara kadar gerilemiştir. Bu dönemde bankaların KKM yerine Türk lirası fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edilmiştir.

Fonlama Stratejileri ve Faiz Düzenlemeleri

Analizde, KKM ve Türk lirası mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki fark ile tesis edilen ZK'ler için ödenen faiz tutarının, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen en temel iki araç olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, KKM hesaplarına uygulanabilen asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı yönlü revize edildiği ve KKM hesaplarına uygulanan stopaj avantajının sonlandırıldığı hatırlatılmıştır.

Türk Lirası Mevduatın Cazibesi ve Sonuçlar

Sıkı para politikasına ek olarak atılan bu adımlar ile birlikte Türk lirası mevduatın cazibesinin korunduğu belirtilmiştir. "KKM hesaplarından çıkış hızlandı ve bu hesaplardan dövize yönelim sınırlı kaldı. 19 Ağustos 2025 itibarıyla, KKM payı yüzde 1,8'e gerilerken TL mevduat payı yüzde 60'ın üzerine çıktı."Önümüzdeki dönemde vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın olması, ürünün sonlandırılması için şartların oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca enflasyon ana eğiliminde gerçekleşen gerileme ve Türk lirası mevduatın cazibesi KKM'den çıkışı desteklemiştir. KKM'nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların Türk lirası fonlama maliyetine aktarımı güçlenmiş ve merkez bankası bilançosundaki riskler azalmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber