TCMB'nin KKM'den Çıkış Analizi: TL Mevduatın Payı Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "KKM Hesaplarından Çıkış" başlıklı analizde, Kur Korumalı Mevduatın (KKM) sonlandırılması ile birlikte merkez bankası bilançosundaki risklerin azaldığı vurgulanmıştır. Analiz, Korhan Çalışkan, Muhammed Akif Dokumacı, Oğuzhan Evli ve Didem Güneş tarafından hazırlanmış ve Merkezin Güncesi'nde yayımlanmıştır.

Analizde, Bankanın gerçek kişiler için KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemlerini sonlandırarak 2025 yılı içinde KKM uygulamasını tamamen bitirme hedefini tamamladığı belirtilmiştir. İki yıldır devam eden süreçte KKM bakiyesinin kademeli olarak azaldığına dikkat çekilmiştir.

Makroihtiyati Araçlar ve KKM'den Çıkış Süreci

Yenileme ve Türk lirasına geçiş hedefleri

Zorunlu karşılık (ZK) oranları

ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı

KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları

2023 yılı ortasında 140 milyar ABD dolarının üzerine çıkan KKM bakiyesi, alınan önlemlerle 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara kadar gerilemiştir. Bu dönemde bankaların KKM yerine Türk lirası fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edilmiştir.

Fonlama Stratejileri ve Faiz Düzenlemeleri

Analizde, KKM ve Türk lirası mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki fark ile tesis edilen ZK'ler için ödenen faiz tutarının, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen en temel iki araç olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, KKM hesaplarına uygulanabilen asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı yönlü revize edildiği ve KKM hesaplarına uygulanan stopaj avantajının sonlandırıldığı hatırlatılmıştır.

Türk Lirası Mevduatın Cazibesi ve Sonuçlar

Sıkı para politikasına ek olarak atılan bu adımlar ile birlikte Türk lirası mevduatın cazibesinin korunduğu belirtilmiştir. "KKM hesaplarından çıkış hızlandı ve bu hesaplardan dövize yönelim sınırlı kaldı. 19 Ağustos 2025 itibarıyla, KKM payı yüzde 1,8'e gerilerken TL mevduat payı yüzde 60'ın üzerine çıktı."Önümüzdeki dönemde vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın olması, ürünün sonlandırılması için şartların oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca enflasyon ana eğiliminde gerçekleşen gerileme ve Türk lirası mevduatın cazibesi KKM'den çıkışı desteklemiştir. KKM'nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların Türk lirası fonlama maliyetine aktarımı güçlenmiş ve merkez bankası bilançosundaki riskler azalmıştır.