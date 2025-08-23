Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 7 ayda 1 milyon 599 bin kişiye hizmet verdi

Hastaneden yapılan açıklamada, son yıllarda gerçekleştirilen tıbbi başarılar, yenilikçi uygulamalar, eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle hastanenin bölgenin sağlık üssü olmaya devam ettiği belirtildi.

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana sadece Elazığ'a değil bölgedeki illeri de hizmet veren hastanenin 8'inci yılına girdiği ifade edilen açıklamada, "2025 yılının 7 ayında acil başvurular da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 599 bin 641 kişi muayene yapıldı. Hastanenin 1038 olan tescilli yatak sayısı 2024 yılında 1085'e yükseltildi. Bu dönemde 42 bin 247 hasta yatarak tedavi gördü, yatak doluluk oranı ise yüzde 86,5 olarak gerçekleşti." denildi.

Psikiyatri eğitim kliniği bünyesinde bu yıl 10 yataklı psikiyatri servisinin hizmete açıldığına işaret edilen açıklamada, hastanede, erişkin ve çocuk yan dal poliklinikleri, iş ve meslek hastalıkları polikliniği, rapor yenileme polikliniği gibi yeni birimlerle birlikte aktif poliklinik sayısının 170'i aştığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulak-burun-boğaz, dermatoloji ve göz hastalıkları branşlarında mesai dışı poliklinik hizmetleri sürekli hale getirildi. Yapılan bu çalışmalar ile bütün ana dallara ilk 15 güne randevu alınabilmekte ve yine randevu kapasitelerinin artırılmasıyla birlikte çocuk nöroloji, hematoloji ve gastroenteroloji yan dalları dışında bütün yan dallara ilk 15 güne randevu alınabilmektedir. Sağlıklı yaşam merkezi açıldı. Evde sağlık biriminde ve yaşam da takip edilen hasta sayıları 23 bin 500'e ulaştı. 2024 yılında uzaktan hasta değerlendirme hizmetleri altyapıları oluşturularak faaliyet vermeye başladı."

Açıklamada, personelin mesleki gelişimine yönelik CPR, TYD, güvenli hava yolu, KBRN tatbikatı, sepsis tedavisi, kesici-delici alet yaralanmaları ve enfeksiyon kontrolü gibi birçok eğitim programı düzenlendiği de kaydedildi.