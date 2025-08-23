Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Krema ve kaymak üretiminde standartlar düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak üretimi ile bu ürünlerin etiketlenmesine ilişkin esasları yeniden belirledi. Farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılmasıyla elde edilen krema ve kaymağın etiketinde, inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 10:25, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 10:46
Bakanlıkça hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ kapsamındaki ürünler inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilecek.

Fermente veya ekşi krema üretiminde kullanılacak laktik asit bakterilerinin, son tüketim tarihine kadar ürünün içinde mevcut, canlı ve aktif olması gerekecek.

Coğrafi işaret olarak tescil edilen krema ve kaymak, gıda mevzuatına aykırı olmamak koşuluyla Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenen coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklerine göre piyasaya arz edilecek.

Süt yağı dışında hayvansal ve bitkisel yağ olmayacak

Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerde süt yağı dışında hiçbir hayvansal yağ ve bitkisel yağ bulunamayacak. Ürünlere, süt proteini dışındaki protein ilave edilemeyecek.

Çeşnili işlem görmüş kremalarda taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi, kaymak ürününde ise doğrudan çeşni maddesi kullanılamayacak.

Tebliğle, ürünlerin etiketlemesine ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.

Buna göre, benzer amaçlar için üretilen ve tebliğ kapsamı dışında kalan ürünlerin etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda "krema" ifadesine yer verilemeyecek.

"İşlem görmüş krema" ifadesi, gıdanın adı olarak kullanılamayacak. İşlem görmüş kremalarda gıdanın adı, ürün özelliğine göre tanımlarda yer alan adlandırmalara uygun olarak belirtilecek.

Çeşni maddesi etikette yazılacak

Çeşnili işlem görmüş kremalarda kullanılan çeşni maddesi ve yüzde miktarı, gıdanın adı ile birlikte temel görüş alanında yazılacak.

Fermente veya ekşi krema ile asitlendirilmiş krema üretiminde enzim kullanılması durumunda, gıdanın etiketinde bileşen listesinde veya bileşen listesinin altında bu enzim belirtilecek.

Krema ve kaymak üretiminde kullanılan sütün tek bir türe ait olması durumunda, türün adı gıdanın adı ile birlikte yer alacak. Bu ürünlerde hayvan türünün görselleri etikette olabilecek.

Krema ve kaymak üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin veya kremaların karıştırılarak kullanılması durumunda elde edildiği türlerin adları, "inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden veya kremalarından üretilmiştir." gibi ifadelerle etiketlerde bulunabilecek. Ancak bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyecek.

Sürülebilir kremanın etiketinde gıdanın adı, yüksekliği en az 3 milimetre olan punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak belirtilecek.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık'a kadar bu hükümlere uyacak. Söz konusu tarihten önce üretilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

