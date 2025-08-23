TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu'na çıktı
Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük yerli askeri gemisi, Mavi Vatanın Kalkanı TCG ANADOLU Zafer Yolculuğu'na başladı. 350 gençle Çanakkale'den hareket eden dev askeri gemi, İstanbul'a demirleyecek. Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı milli mücadele ruhuyla kutlanacak.
350 genç dünyanın ilk SİHA gemisinde yolculuk ediyor. Milli mücadele ruhu yeniden yaşatılıyor.
Mavi Vatanın Amiral Gemisi TCG ANADOLU, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için İstanbul'a gidiyor.
Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale'den hareket etti. İstanbul Sarayburnu'nda demirleyecek.
Türkiye'nin mavi vatandaki gururu, Zafer Yolcuğuna başladı. Gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermeyi amaçlayan yolculuk, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın iş birliğinde hazırlandı.
Alanlarında üstün başarı gösteren 350 genç, Zafer Yolculuğu'na eşlik ediyor.
8 saat sürecek yolculuk boyunca TCG Anadolu gemisi gençlere tanıtılacak. Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlilerince konferans verilecek.
Sarayburnu'na ulaşan Mavi Vatanın Amiral Gemisi TCG ANADOLU, resmi törenle karşılanacak.
Geçişe, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Atak, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve Hızırreis katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17.00'da Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışı ve çimariva ile selamlanacak.