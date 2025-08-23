İstanbul'da son 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da son 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı

Yazı kurak geçiren Marmara Bölgesi'nde yağışlarda büyük oranda azalma gözlenirken, İstanbul geçen ay son 65 yılın en düşük temmuz yağışını aldı. Marmara Bölgesi'nde ise normale göre yağışlarda yüzde 95 oranında azalma yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 11:31, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 11:32
Yazdır
İstanbul'da son 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi temmuz ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 22,5 milimetre olarak gerçekleşti.

Bölge, geçen yılın aynı döneminde 18,5 milimetre, geçen ay ise 1,2 milimetre yağış aldı. Buna göre, temmuz yağışları uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 95, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 94 azaldı.

Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Batı Karadeniz'deki Zonguldak'ta son 65 yılın en düşük temmuz yağışları gözlendi. Balıkesir ve Çanakkale'de ise temmuz ayında son 18 yılın en düşük yağışları kayıtlara geçti.

İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'de geçen ay yağışlar yer yer 1 güne kadar düştü.

Kuraklığın devam edeceği uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, haziran ayında olduğu gibi temmuz ayında da kuraklığın devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin temmuzda yüksek basıncın etkisi altında kaldığının altını çizen Toros, "İstanbul'daki yağış değerlerine baktığımız zaman, geçtiğimiz temmuz ayında son 65 yılın en kurak temmuz ayının olduğunu görüyoruz. Marmara Bölgesi'nde ise normale göre yağışlarda yüzde 95 oranında azalma yaşandı. Bunun en büyük nedeni bölgenin yüksek basıncın etkisi altında olması." dedi.

İstanbul'un sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasına göre 2,5 derece arttığına dikkati çeken Toros, kente su sağlayan barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğünü ve son bir ay içinde barajlardaki su seviyesinde yüzde 13'lük bir azalma görüldüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Toros, yakın dönemde de yağış sisteminin gözükmediğini belirterek, buna göre önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber