Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKM uygulamasının sonlanmasıyla finansal istikrarın daha da güçleneceğini vurgulayarak, uygulamanın önemli bir koşullu yükümlülük olduğuna dikkat çekti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesiyle artık yeni hesap açılmayacağını ve mevcut hesapların yenilenmeyeceğini belirten Şimşek, şu bilgileri paylaştı:

KKM Uygulamasında Son Durum

Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uygulanan program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi.

