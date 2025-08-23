'Türkiye enerji filosunu genişletmeye devam ediyor'
İletişim Başkanlığından, "Türkiye, enerji filosunu genişletmeye devam ediyor. Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 12:09, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 12:02
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını Faz-III aşamasına taşıyacak olan yeni yüzer üretim platformu (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varılması sonucu platformun inşasına başlandığı anımsatılan açıklamada, "Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.