Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İsrail, Gazze'de 6'sı çocuk 21 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 12:08, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 12:09
İsrail, Gazze'de 6'sı çocuk 21 Filistinliyi daha katletti

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına devam etti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneydoğusundaki sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde bekleyenleri hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, İsrail'e ait insansız hava aracının El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli can verdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yine yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu bir Filistinli öldü. İsrail İHA'sının Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda bir evi hedef alması sonucu ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

