KKTC'de Dijital Dönüşüm: E-Devlet Mobil Uygulaması Tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin desteğiyle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinin köklü dönüşümler sağladığını belirtti. Yılmaz, "Kıbrıs Türk'ünün yolunu kesmeye çalışanlara inat, biz dijital çağın imkanlarıyla ufkumuzu genişletmeye devam edeceğiz" dedi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı'na katılan Yılmaz, Türkiye'nin elektronik devlet hizmetlerinde öncü ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye, e-Devlet Kapısı'nı turkiye.gov.tr üzerinden vatandaşların hizmetine sunarak Avrupa ülkelerinden önce bu alanda adım attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana dijitalleşme ve e-Devlet hizmetlerine öncelik verdiğini belirten Yılmaz, bu vizyon sayesinde Türkiye'de kamu hizmetlerinin büyük çoğunluğunun dijital ortamda hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde sunulduğunu ifade etti. Böylece vatandaşların hayatı kolaylaşırken, bürokrasi azaldı ve devlet ile millet arasındaki güven güçlendi.

Türkiye'nin Dijital Devlet Başarısı

Yılmaz, "Türkiye, dijital devlet hizmetlerinde Avrupa'nın önünde, dünyada ise örnek gösterilen bir ülkedir." dedi. Birleşmiş Milletler E-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde Türkiye, 2022 ile 2024 yılları arasında en fazla ilerleme kaydeden ülke ödülüne layık görüldü.

e-Devlet Kullanıcıları ve Hizmetleri

68 milyonu aşkın kullanıcı e-Devlet'ten faydalanıyor.

e-Devlet'ten faydalanıyor. Türkiye nüfusunun %80'i e-Devlet kullanıyor.

e-Devlet kullanıyor. 1000'den fazla kurum tarafından sunulan 8630 hizmete her an ve her yerde erişilebiliyor.

tarafından sunulan her an ve her yerde erişilebiliyor. e-Devlet kapısı, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarının hizmetlerini de kapsıyor.

Kıbrıs'tan da Bir Selçuk Bayraktar Çıkabilir mi?

Yılmaz, KKTC'nin genç, girişimci ve yenilikçi nüfusuna dikkat çekerek, "Türkiye'de Selçuk Bayraktar bir marka oldu. Ama neden Kıbrıs'tan da bir Selçuk Bayraktar çıkmasın? İnşallah onun da çıktığını görürüz." şeklinde konuştu.

KKTC'de Dijital Dönüşüm ve Yeni Hizmetler

Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi; nüfus kayıtlarının dijital ortama taşınmasından güvenli e-kimliklere, dijital eğitimden gümrük işlemlerine ve adalet sistemine kadar birçok alanda önemli dönüşümler getirdi. 2022 yılında veri merkezi tamamlanarak kamu verilerinin 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde barındırılması hedeflendi.

Mobil Uygulama ile Sunulan Hizmetler

Merkez Bankası Risk Raporu Sorgulaması

Kredi limitleri ve borç bilgileri raporları oluşturma

Doğum ve ölüm belgelerine erişim

Belge doğrulama işlemleri

Seçmen kütüğü bilgileri sorgulama

e-Öğrenme sertifika programları ile eğitimlere erişim

Askerlik durum, sevk ve erteleme bilgileri sorgulama

Araç seferberlik bilgileri öğrenme

Gelecekte Sunulacak Hizmetler

Sağlık kayıtlarına erişim ve doktor randevusu alma

Vergi ve fatura işlemlerinin takibi ile ödemelerin yapılması

Sosyal güvenlik ve emeklilik işlemlerine erişim

Nüfus işlemleri ve çocukların eğitim hayatının takibi

Kapsayıcı Kalkınma ve Dijitalleşme Vurgusu

Yılmaz, dijitalleşmenin toplumun tamamına yaygınlaştırılmaması durumunda sosyal adaletsizlik doğurma riski taşıdığına dikkat çekerek, "Herkesi kucaklayan kapsayıcı bir kalkınma anlayışından yanaysak dijital yetkinlikleri toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmamız gerekiyor. Böylece sosyal adaletsizliğe yol açmaz, aksine topyekün kalkınma sürecini destekler. Özellikle dar gelirli ve kırılgan kesimlere yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Milli Davamızdır

Yılmaz, "Tarımıyla, turizmiyle, ekonomik kalkınma mücadelesinde, hak ve hakkaniyet mücadelesinde KKTC'nin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs milli davamızdır. Milli davamız hem bağımsızlığı hem kalkınmayı içeriyor. Kalkınmamış bir toplumun gerçek anlamda bağımsız olması mümkün olmaz. Hem siyasi bağımsızlık hem kalkınma yolunda biriz, beraberiz ve geleceği birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Programa; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.



