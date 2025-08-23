Eşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü

İstanbul Şişli'de iddiaya göre; S.Ç., eşi Ejder Çakır ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti.

Otomobiliyle kayınbiraderinin evine gelen Ejder Çakır, eşini eve geri götürmek istedi.

ATEŞ ETTİ

Ancak Ejder Çakır ile eşinin ikiz kardeşi S.S. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada silahını çeken S.S., Çakır'ın vücuduna bir el ateş etti.

Olay sonucu ağır yaralanan Çakır, kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

S.S. ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Sürekli alkol alıyordu." iddiasında bulundu.

25 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

25 suç kaydı olduğu öğrenilen S.S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Ejder Çakır'ın 6, 10, 11 yaşlarında erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



