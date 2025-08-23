İzmir'de kayıp yaşlı kadının cesedi kanalda bulundu

İzmir'in Balçova ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yakınlarındaki sulama kanalında bu sabah kadın cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KAYIP KADIN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin, dünden beri kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Sevin Bekiroğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.