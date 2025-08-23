İzmir'de kayıp yaşlı kadının cesedi kanalda bulundu
Balçova ilçesinde, bir süredir kayıp olan 70 yaşındaki kadın, boş sulama kanalında ölü halde bulundu.
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 15:24, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 15:24
İzmir'in Balçova ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yakınlarındaki sulama kanalında bu sabah kadın cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
KAYIP KADIN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin, dünden beri kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Sevin Bekiroğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.