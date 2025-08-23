İzmir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, insansız hava aracı tarafından Deliklikoy mevkisinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

