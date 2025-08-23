Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakıldığını savundu. Bu tutumun İsrail'i cesaretlendirdiğini dikkat çeken Bakanlık açıklamasında, "Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir.dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 16:33, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 16:14
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yaşanan kıtlık ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, savaş suçu işlendiğini dikkat çekerek, uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmasının İsrail'i cesaretlendirdiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri'nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir.

Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir."

