Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Dünyanın en saygın üniversite sıralama kuruluşlarından Shanghai Ranking'in (ARWU) 2025 yılı listesinde Türkiye'den 11 üniversite de yer aldı. İstanbul Üniversitesi, Türkiye sıralamasında listenin başında yer alırken; onu Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi takip etti.

Dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılına ait sonuçlarını duyurdu.

En iyilerin yer aldığı listeye Türkiye'den 11 yüköğretim kurumu dahil edildi.

Liste oluşturulurken; Küresel ölçekte üniversitelerin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve uluslararası görünürlüğünü ölçülüyor. Aynı zamanda sadsece güncel yayın performasına bakılmadığı gibi, tarihsel birikim ve mezun etkisi de değerlendirmeye alınıyor.

Türkiye'den listeye dahil olan en iyi üniversiteler

İşte dünyanın en iyi 1000 üniversitesinin sıralandığı listede Türkiye'den yer alan kurumlar:

  • İstanbul Üniversitesi: 501-600 bandında yer alarak, Türkiye sıralamasında liderliğini korudu.
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ): Üniversite, 601-700 bandındaki yerini korudu ve Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
  • Ankara Üniversitesi: 701-800 bandına yükseldi.
  • Hacettepe Üniversitesi: 701-800 bandında yer aldı.
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 701-800 bandında bulunuyor.
  • Koç Üniversitesi: 701-800 bandında yer aldı.
  • Ege Üniversitesi: 801-900 bandına bulunuyor.
  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 801-900 bandında yer aldı.
  • Atatürk Üniversitesi: 901-1000 bandında.
  • Gazi Üniversitesi: 901-1000 bandındaki yerini korudu.
  • Marmara Üniversitesi: 901-1000 bandında yer aldı.

