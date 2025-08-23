Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!

Dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılına ait sonuçlarını duyurdu.

En iyilerin yer aldığı listeye Türkiye'den 11 yüköğretim kurumu dahil edildi.

Liste oluşturulurken; Küresel ölçekte üniversitelerin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve uluslararası görünürlüğünü ölçülüyor. Aynı zamanda sadsece güncel yayın performasına bakılmadığı gibi, tarihsel birikim ve mezun etkisi de değerlendirmeye alınıyor.

Türkiye'den listeye dahil olan en iyi üniversiteler

İşte dünyanın en iyi 1000 üniversitesinin sıralandığı listede Türkiye'den yer alan kurumlar: