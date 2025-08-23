Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı açıklamada adli soruşturma süreçleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan Tunç, toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden fiile karşı etkili tedbirler alınacağını dikkat çekerek, "Trafikte yol kesen ve havaya ateş edenlere hapis cezası uygulanacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde yaşanan trafikte yol kesme ve düğün gibi törenlerde havaya ateş edilmesiyle ilgili adli süreçler hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden fiillere karşı önlemler alınacağını dikkat çekerek, trafik suçları ve düğün magandalarının hapis cezası alması için taslak çalışma yaptıklarını duyurdu.

Düğünde havaya ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin çıkarma merasimi" sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, 2 şüphelinin Olası kastla adam öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandığını belirtti.

Eyüpsultan'da sürücünün önünü kesen şahıs tutuklandı

Bakan Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü keserek araca saldıran ve hakaretler eden zanlının da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mala zarar verme", kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandığını bildirdi.

Güvenliği tehdit eden eylemlere asla fırsat verilmeyecek"

Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacağını, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Tunç, Bakanlık olarak bu konuda hazırladıkları yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını ve kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini ifade etti.

"Trafikte yol kesene 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak"

Bu düzenlemelerin, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirileceğini aktaran Tunç, "Buna göre, trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Masum insanların hayatını riske atan davranışlara müsamaha gösterilmeyecek"

Aynı şekilde düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırılmaktadır." ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

Hazırladığımız taslakta meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar (kuru sıkı silahlar) da bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Belirtmek gerekir ki bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.

