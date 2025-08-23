Zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı
Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinde 45 bin lira bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 19:35, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 19:42
Merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık kara yolu üzerinde gerçekleştirilen zabıta denetiminde bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi.
Yakalanan dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.
Dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı.
Paraya el konulurken şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.