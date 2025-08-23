Usta yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti

Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Usta yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi, usta belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem 87 yaşında vefat etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 20:11, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 20:13
Yazdır
Usta yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti

Vefat haberinin ardından bir mesaj yayınlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Adıgüzel, "Üniversitemizin kıymetli hocası, usta belgesel yönetmeni Prof. Zaur Mükerrem'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum. Onu daima saygı ve özlemle anacağız" ifadelerini kullandı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Barış Kılınç ise yayıladığı mesajda, "Fakültemize büyük katkılar sunmuş, sinemaya ve belgesele adanmış bir ömrün sahibi Prof. Zaur Mükerrem'i kaybettik. Onu yalnızca derslerinde değil, fakültemize kattığı değerli çalışmalarda ve sohbetlerimizde dahi entelektüel birikimi, sinemaya dair derin bakışı ve belgesele kattığı özgün yorumlarıyla hatırlayacağız" dedi.

Prof. Dr. Zaur Mükerrem için 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da İletişim Bilimleri Fakültesi önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Anadolu Üniversitesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mükerrem'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber