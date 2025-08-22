Uşak'ta İçme Suyu Krizi Derinleşiyor: Belediye ve DSİ Karşı Karşıya

Uşak'ta yaşanan içme suyu krizi giderek büyüyor ve tartışmalar farklı taraflar arasında sürüyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), su sıkıntısının temel nedeninin belediyenin yeterli kaynak ayırmaması ve Küçükler Barajı'nın yanlış işletilmesi olduğunu açıkladı. Öte yandan, kentte faaliyet gösteren altın madeni firması ise kendilerine tahsis edilen suyun yalnızca yüzde 0,73'ünü kullandıklarını belirtti.

Uşak'ta Su Kesintileri ve Tartışmalar

Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi, şehrin içme suyunu sağlayan Küçükler Barajı'nda su kalmadığını ve planlı su kesintilerine başlanacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından kentte su tartışmaları alevlendi. Çevreci örgütler, altın madeninin kentin içme suyunu tükettiğini iddia ederken, belediye ise DSİ'yi sorumlu tuttu.

Altın Madeni Firmasının Açıklamaları

TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. , "Devlet Su İşleri verileri, Kışladağ Altın Madeni'nin su kullanımının iddia edildiği gibi Uşak halkının kaynaklarını tüketmediğini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

, "Devlet Su İşleri verileri, Kışladağ Altın Madeni'nin su kullanımının iddia edildiği gibi Uşak halkının kaynaklarını tüketmediğini açıkça ortaya koymaktadır." dedi. 2024'te madenlerine tahsis edilen yıllık suyun yalnızca yüzde 47'si , 2023'te ise yüzde 40'tan azı kullanıldı.

, 2023'te ise kullanıldı. Madenin toplam su tüketimi, Uşak ilinin yıllık su kullanımının yalnızca onda biri düzeyinde.

düzeyinde. Kullanılan suyun Ulubey'deki yer altı kaynağından sağlandığı ve bu kaynağın toplam kapasitesinin sadece yüzde 0,73'ünün işletme tarafından kullanıldığı vurgulandı.

DSİ'nin Yazılı Açıklaması

DSİ, şehirlerin içme ve kullanma suyunu sağlamanın, işletmenin ve gerekli çalışmaları yürütmenin yerel yönetimlerin asli görevleri arasında olduğunu belirtti. Kurak dönemlerde acil çözümler bulunmasının da öncelikle yerel yönetimin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Belediyenin Sorumluluğu ve Barajdaki Durum

DSİ Genel Müdürlüğü , yerel yönetimlerce talep olması durumunda belediyelerle protokol imzalayarak gerekli çalışmaları başlatıyor.

, yerel yönetimlerce talep olması durumunda belediyelerle protokol imzalayarak gerekli çalışmaları başlatıyor. Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısı, belediyenin yeterli kaynak ayırmaması, barajın doğru işletilememesi ve şehirdeki su kayıp-kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yürütülmemesinden kaynaklanıyor.

Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan yaklaşık 9 milyon metreküp suyun içme suyu tahsisi 4,5 milyon metreküp iken belediye tarafından barajdan 7 milyon metreküp su çekildi.

suyun içme suyu tahsisi iken belediye tarafından barajdan su çekildi. Aşırı çekim ve kuraklık nedeniyle 2025'e girerken barajda yeterli su depolanamadı.

DSİ'nin Çözüm Çalışmaları

DSİ, kısa ve orta vadede içme suyu problemini çözmek adına, belediyenin talebi doğrultusunda 3 inşaat ve 2 proje çalışması yürütmektedir.



