Ankaralılar Derneği'nde: Başkan Yaman Güven Tazeledi

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman: "Ankara'da adından söz edilen bir sivil toplum örgütü olduk" açıklamasıyla, Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) 17'nci Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda Hilmi Yaman yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Yaman, Ankara ve Türkiye'de daha güçlü projelerle çalışmalarını sürdüreceklerini vurgularken, milletvekilleri de Ankara'nın sosyal ve kültürel gelişimi için birlik mesajı verdi.

Genel Kurulun Detayları

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD), 17'nci Olağan Genel Kurulu'nu dernek genel merkezinde üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin belirlenmesinin ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Katılımcılar

AK Parti Ankara Milletvekilleri: Fuat Oktay ve Murat Alparslan

Fuat Oktay ve Murat Alparslan CHP Ankara Milletvekili: Adnan Beker

Adnan Beker MHP Ankara Milletvekili: Mevlüt Karakaya

Mevlüt Karakaya İYİ Parti Ankara Milletvekili: Yüksel Arslan

Yüksel Arslan Yenimahalle Belediye Başkanı: Fethi Yaşar

Fethi Yaşar Çeşitli oda başkanları ve çok sayıda dernek üyesi

Hilmi Yaman Güven Tazeledi

Yapılan seçimde mevcut başkan Hilmi Yaman yeniden başkanlığa seçildi. Yaman, konuşmasında AHİD'in Ankara ve Türkiye'de önemli bir sivil toplum örgütü haline geldiğini vurguladı. "Ankara'da adından söz edilen hatta Türkiye'de sivil toplum denildiğinde akla gelen kuruluşlardan biri olduk. Çocuk, kadın ve engelliler üzerine ciddi projeler hayata geçirdik. Bundan sonra da hem kültürel hem sosyal alanda çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaman ayrıca derneğin siyaset üstü bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, "Derneğimiz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadı, olmayacak. Nerede bir Ankaralı varsa onun yanında olacağız" dedi.

Milletvekillerinden Ankara Vurgusu

Fuat Oktay: Ankara'nın yalnızca Türkiye'nin değil Türk dünyasının da başkenti olduğunu belirtti. "Ankara'nın turizmden aldığı pay neredeyse yok denecek kadar az. Bunu değiştirmek zorundayız. Hedefimiz 100 milyar dolar gelir ve 100 milyon turisttir. Ankara'yı turizmde hak ettiği yere getirmeliyiz."

Adnan Beker: Ankara için birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Şehrimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mevlüt Karakaya: Ankara'nın Cumhuriyetin kalbi olduğunu vurguladı.

Yüksel Arslan: Dernek faaliyetlerinin kente önemli katkılar sunduğunu belirtti.

AHİD'in Önemi ve Gelecek Projeler

1952 yılında kurulan Ankaralılar Derneği (AHİD), hemşehrilik bilincini yaşatmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Genel kurulda Ankara'nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yeni projelerin hayata geçirileceği açıklandı.

Hilmi Yaman'ın Açıklamaları Şöyle:

"Şu anda Ankara'da ve Türkiye'de hatta dünyada çok önemli ölçüde hizmetler yapan bir STK konumundayız. Biz de bunu ekibimizle beraber başardık. Bununla gurur duyuyorum. Daha önceki yıllarımızda özellikle bir dönem önce de çocuk, engelli ve gençlerimize yönelik projeler yaptık. Bunlarla alakalı çalışmalar yaptık, engellilere özel günler düzenledik. Yeni ekibimizle yeni heyecanlar olacak, yeni projeler yapacağız. Durmak yok, yola devam.' açıklamasında bulundu.

'12 ilçe Belediye Başkanı Katılım Sağlayacağız Demesine Rağmen Katılmadı'

AHİD'in bugün gerçekleştirdiği genel kurula 12 CHP'li ilçe belediye başkanının katılmadığının altını çizen Başkan Yaman, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'daki yirmi beşle otuz bandı arasında, hadi en iyi ihtimal otuz bir olsun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yüzde 60 ile seçen bir Ankaralı hemşerilerimizden bahsediyoruz. Bize nasıl bakarlarsa biz de onlara öyle bakacağız. Bugün buraya on iki tane Ankara ilçe belediye başkanının katılım bildirip bir tane belediye başkanının Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın dışında bir tane belediye başkanı göstermemesi bugün Ankaralıların bizde önümüzdeki süreçte hep atalarımızın dediği gibi seçim çok erken çok çabuk gelirmiş diye biz de Ankaralılar olarak Ankara'ya kim hizmet ederse bizi kim dikkate alırsa, sizi kim temsil noktasında daha üst seviyede temsil ediyorsa kusura bakmasınlar, biz de Ankaralı hemşehrilerimizle buna dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.