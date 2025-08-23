Para atlet Aysel Önder, kadınlar 400 metre dünya rekorunu kırdı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 23:14, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 23:14
Özel sporcu Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Aysel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 54.96 saniyeyle kırdığı dünya rekorunu, 54.80 saniyeye indirdi.