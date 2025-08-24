Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı

Sıcak hava dalgası etkisini kaybediyor! Meteoroloji'nin açıklamasına göre kuzey ve batıda 3-5 derece düşüş, bazı illerde ise şiddetli yağış bekleniyor. Hangi şehirlerde hava nasıl olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 07:13, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 07:16
Yazdır
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugünden itibaren kavurucu sıcaklar yurt genelinde kademe kademe etkisini yitirecek. Hava sıcaklıkları bugün, özellikle yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak. Sıcaklıkların güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat'ta gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bugün Beklenen Hava Sıcaklıkları

  • Balıkesir: 31 derece
  • Edirne: 32 derece
  • İstanbul: 30 derece
  • Denizli: 35 derece
  • İzmir: 35 derece
  • Manisa: 35 derece
  • Adana: 35 derece
  • Antalya: 31 derece
  • Ankara: 31 derece
  • Samsun: 29 derece
  • Trabzon: 28 derece
  • Erzurum: 33 derece
  • Diyarbakır: 41 derece
  • Gaziantep: 40 derece

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sıcaklıkların yüksek seyrettiği bölgelerde vatandaşların güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri önerilmektedir. Özellikle gök gürültülü sağanak yağış beklenen illerde ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber