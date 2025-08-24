Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kutlama amacıyla yakılan meşaleler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Seyit Terası mevkisinde meydana geldi. Kutlama için bölgeye gelen gençler, ahşap alanı gül yapraklarıyla süsleyip meşalelerle etkinlik düzenledi. Ancak meşalelerden sıçrayan alevler, otluk alanda yangına sebep oldu. Yangının çıkmasının ardından gençler bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının Seyri ve Müdahale