İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 24 Ağustos Pazar günü prova gerçekleştirilecek ve bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, kentte yapılacak provalar ve tören programı nedeniyle belirli yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların kullanılabileceği bildirildi. Bugün saat 05.45 itibarıyla prova bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, birçok cadde ve sokaktan bu bulvara girişler de geçici olarak kapalı olacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak

iki yönlü olarak D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri 10. Yıl Caddesi 'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Edirnekapı 'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri Oğuzhan Caddesi 'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Sofular Caddesi 'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Halıcılar Caddesi 'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Akdeniz Caddesi 'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Akşemsettin Caddesi 'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Ordu Caddesi 'nden ve Atatürk Bulvarı 'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'nden ve 'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı girişleri Keçeci Meydan Sokak 'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi 'nden Vatan Caddesi'ne katılım

'nden Vatan Caddesi'ne katılım Kaleboyu Caddesi 'nden Vatan Caddesi'ne katılım

'nden Vatan Caddesi'ne katılım Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Alternatif Güzergahlar

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 Karayolu

O-3 Hal Yolu



