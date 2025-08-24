Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos günü ve 24 Ağustos'ta yapılacak tören provası boyunca Vatan Caddesi ve bağlantı yolların kapatılacağını açıkladı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Hangi yollar kapalı, alternatifler neler?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 07:17, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 07:20
Yazdır
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 24 Ağustos Pazar günü prova gerçekleştirilecek ve bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, kentte yapılacak provalar ve tören programı nedeniyle belirli yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların kullanılabileceği bildirildi. Bugün saat 05.45 itibarıyla prova bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, birçok cadde ve sokaktan bu bulvara girişler de geçici olarak kapalı olacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak
  • D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri
  • Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
  • Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
  • Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Alternatif Güzergahlar

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D-100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber