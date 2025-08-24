Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Selçuk İnan: 'Fenerbahçe deplasmanı kabus gibi geçti!'

Fenerbahçe deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası Selçuk İnan, takımının mücadelesini, yeni transferlerin durumunu ve hakemlerle ilgili yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. Kocaelispor'un güçlü bir camia olduğunu vurgulayan İnan, önümüzdeki maçlar için umutlu mesajlar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
24 Ağustos 2025
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zorlu mücadeleydi. Fenerbahçe zor bir deplasman. Erken geriye düşerseniz planladığınız oyunu yansıtmak zor oluyor" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Selçuk İnan,

"Zorlu mücadeleydi. Fenerbahçe zor bir deplasman. Erken geriye düşerseniz planladığınız oyunu yansıtmak zor oluyor. Bunu yaşadık ve durumu berabere de getirebildik. Oyun istediğimiz gibi gitti. Fenerbahçe kendi oyuncularının dışında fiziksel olarak da güçlü. Top havaya kalktığında tüm topları kazandılar. Tüm hafta buna çalıştık ama maalesef iki golü kafadan yedik. Bu oyunumuzu bozdu. Oyuncularımız yeni takım olmasına rağmen beraber oynamaya çalıştılar. Zor bir dönem. İki oyuncu yeni geldi. Antrenmana çıkamadılar. Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü kurmak zordu. Yine de puan alabilirdik. Bizim için bu maç burada bitti"

açıklamasında bulundu.

Yeni transferlerinin performansı hakkında da yorum yapan İnan, "Carole hazır olmadığını ve oynamak istemediğini söyledi. Onu dinlememiz gerekiyor. Onun performansını biliyorum. Keşke onla başlasaydık dedim ama onunla başlamak tehlikeli bir durumdu. Böyle bir maçta az da olsa yeteneklerini gösterdiği için mutluyum" şeklinde konuştu.

"Kocaeli çok güçlü bir camia"

Hakem ile ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Selçuk İnan şu ifadeleri kullandı:

"Hakemle ilgili konuştuğumda yorulduğumu hissediyorum. Ama şunu söylemeliyim. Kim bu hakemleri atıyorsa Kocaeli çok güçlü bir camia. Bu onları hakem bazında ayrıcalıklı kılmıyor ama çok insanı üzüyorlar. Yeni bir takımız. Geçen sene Süper Lig'e çıkmış bir takımız. Zor fikstürümüz var. Bunları daha önce konuştuk ama oyuncularım birbirini tanıyor. Kayserispor maçı artık ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç. İnşallah doğru bir oyunla kazanırız."

"Fenerbahçe fiziksel olarak güçlü"

Daha fazla mücadele etmelerinin gerektiğini ifade eden İnan, "Dediğim gibi duruş pozisyonumuzu değiştiriyoruz. Çok fazla çalışıyoruz. İçtenlikle söyleyebilirim oyuncularımız çok üzgün. Fenerbahçe fiziksel olarak güçlü. Oynadığımız 3 takımla da savunma ve hücum anlamında üstünlük kurmanın zor olduğu takımlardı. Fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Çalışıp düzelteceğiz " dedi.


