Selçuk İnan: 'Fenerbahçe deplasmanı kabus gibi geçti!'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zorlu mücadeleydi. Fenerbahçe zor bir deplasman. Erken geriye düşerseniz planladığınız oyunu yansıtmak zor oluyor" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Selçuk İnan,

"Zorlu mücadeleydi. Fenerbahçe zor bir deplasman. Erken geriye düşerseniz planladığınız oyunu yansıtmak zor oluyor. Bunu yaşadık ve durumu berabere de getirebildik. Oyun istediğimiz gibi gitti. Fenerbahçe kendi oyuncularının dışında fiziksel olarak da güçlü. Top havaya kalktığında tüm topları kazandılar. Tüm hafta buna çalıştık ama maalesef iki golü kafadan yedik. Bu oyunumuzu bozdu. Oyuncularımız yeni takım olmasına rağmen beraber oynamaya çalıştılar. Zor bir dönem. İki oyuncu yeni geldi. Antrenmana çıkamadılar. Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü kurmak zordu. Yine de puan alabilirdik. Bizim için bu maç burada bitti"

açıklamasında bulundu.

Yeni transferlerinin performansı hakkında da yorum yapan İnan, "Carole hazır olmadığını ve oynamak istemediğini söyledi. Onu dinlememiz gerekiyor. Onun performansını biliyorum. Keşke onla başlasaydık dedim ama onunla başlamak tehlikeli bir durumdu. Böyle bir maçta az da olsa yeteneklerini gösterdiği için mutluyum" şeklinde konuştu.

"Kocaeli çok güçlü bir camia"

Hakem ile ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Selçuk İnan şu ifadeleri kullandı:

"Hakemle ilgili konuştuğumda yorulduğumu hissediyorum. Ama şunu söylemeliyim. Kim bu hakemleri atıyorsa Kocaeli çok güçlü bir camia. Bu onları hakem bazında ayrıcalıklı kılmıyor ama çok insanı üzüyorlar. Yeni bir takımız. Geçen sene Süper Lig'e çıkmış bir takımız. Zor fikstürümüz var. Bunları daha önce konuştuk ama oyuncularım birbirini tanıyor. Kayserispor maçı artık ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç. İnşallah doğru bir oyunla kazanırız."

"Fenerbahçe fiziksel olarak güçlü"

Daha fazla mücadele etmelerinin gerektiğini ifade eden İnan, "Dediğim gibi duruş pozisyonumuzu değiştiriyoruz. Çok fazla çalışıyoruz. İçtenlikle söyleyebilirim oyuncularımız çok üzgün. Fenerbahçe fiziksel olarak güçlü. Oynadığımız 3 takımla da savunma ve hücum anlamında üstünlük kurmanın zor olduğu takımlardı. Fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Çalışıp düzelteceğiz " dedi.



