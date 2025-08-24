Kayserili Neslihan teyze Osimhen ile bir araya geldi

Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Ana sayfaHaberler Spor

Kayserili Neslihan teyze Osimhen ile bir araya geldi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e örgü bebek hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla otelde buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 07:34, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 07:35
Yazdır
Kayserili Neslihan teyze Osimhen ile bir araya geldi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e örgü bebek hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla otelde buluştu.

Osimhen'in maske detayının da yer aldığı örgü bebeği, İstanbul'da bir araya geldiği oyuncuya veren ve sarı-kırmızılı camiada "Osimhen Teyze" olarak tanınan Demir'i Nijeryalı forvetin memleketine gelişi çok sevindirdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin konakladığı otele giderek 26 yaşındaki santrforla buluşan Demir, yıldız futbolcuya sarılarak tercüman eşliğinde sohbet etti.

Demir'i bir kez daha görmenin çok güzel olduğunu ifade eden Osimhen, çok mutlu olduğunu söyledi.

Demir'i İstanbul'daki maçlara davet eden Osimhen, "Verdiğin bebeği evimin başköşesinde tutuyorum. Kamp dışına çıkamam. Birlikte çay içelim. İstanbul'a maçlarıma bekliyorum. Sen benim ailesin. Kızım için söz verdiğin bebeği de yanında getirmişin. Çok sevinecek. Kendime dikkat ediyorum. Beni merak etme. Her zaman irtibatta kalalım. İstanbul'a maça bekliyorum." dedi.

Takımda kaldığı için yıldız futbolcuya teşekkür eden Demir de golcü oyuncuyu evladı gibi gördüğünü söyledi.

Osimhen'i evine davet eden Demir, "Takımda kaldığın için teşekkür ederim. Sen parayı değil, sevgiyi seçtin. Bizler seni çok seviyoruz. Sen benim evladımsın. Ülkende yaptığın hayırları duydukça sana bağlılığım daha çok artıyor. Ben senin annenim. Sen benim beşinci evladımsın. Maçta dikkat et, sakatlanma. Evim, sofram hazır. Gelirsin diye neler pişirdim neler..." diye konuştu.

Osimhen ile hatıra fotoğrafı çektiren Demir, yıldız futbolcuya kariyerinde başarı diledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber