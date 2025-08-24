Napoli'nin Osimhen taktiğini benimsemiyor! Yılmaz'da taviz yok

Aslan'da sıcak gündem Barış Alper Yılmaz... Sarı kırmızılılar, Victoor Osimhen'in transfer sürecinde Napoli'nin uyguladığı kararlı, sert tutumu Barış Alper'i kadrosuna katmak isteyen NEOM FC Kulübü'ne uyguladı.

ÖZBEK ÇOK KARARLI

Galatasaray yönetimi kendileriyle anlaşmadan oyuncularının aklını çelen ve el sıkışan Suudi Arabiskan ekibine hiçbir şartta taviz verilmeyeceğini net şekilde gösterdi. Başkan Dursun Özbek ısrarla "Satmayacağız" çıkışında bulurken yöneticiler taleplerini madde madde sıraladı.

KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray Kulübü, Barış Alper için tekliflerini 10 milyon avrodan bonuslarla 12 milyon avroya çıkaran NEOM FC'den taleplerinin karşılanması durumunda masaya oturabileceklerini iletti. İlk iki maçta alınan galibiyette önemli rolü olan ancak NEOM'un teklifi ile kafası karışıp ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, idmana katılmadı. Okan Buruk da Barış Alper'i Kayseri maçının kafilesine almadı. Eğer Yılmaz satılırsa Nicolo Zaniolo'nun takımda kalma durumu söz konusu olacak.

TRANSFER ŞARTLARI

1- Galatasaray'ın kasasına 50 milyon avro bonservis girdisi olacak.

2- Bu paranın yarısı yani (25 milyon avrosu) hemen ödenecek.

3-Geri kalan 25 milyon avro için de banka teminatı verilecek ve bu rakam maksimum 6 ay içinde hesaba yatacak.

4- Keçiörengücü Kulübü'ne ödenecek yüzde 20'lik pay (10 milyon avro) NEOM tarafından karşılanacak.

5- Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki transferinde yüzde 20 gelir- pay hakkı Galatasaray'ın olacak.

6- 4 sene boyunca Barış Alper Yılmaz, Türkiye'de Galatasaray'dan başka takıma transfer yapamayacak.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Barış Alper Yılmaz'ın durumu büyük merak konusu! Kalsa eski havası olmayacak, gitse yokluğu nasıl doldurulacak. Yönetim ve teknik ekip yıldız oyuncunun tavrı sebebiyle

zorda kaldı.

KADRO DIŞI DEĞİL 'KORUMA'

G.Saray Kulübü, Abdullah Kavukçu imzalı bir açıklama yapıp Barış Alper Yılmaz'ın Kayseri maçı öncesi kadro dışı bırakılmadığını yaşadığı süreç nedeniyle koruma amaçlı kafileye dahil edilmediğini duyurdu.

LEMİNA DA YOK

Sarı kırmızılılar bu akşam deplasmanda oynayacağı maç için Kayseri'ye giderken kafilede Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Lemina da yer almadı.

Galatasaray, Barış'ın transfer sürecinde Napoli'nin Osimhen taktiğini benimsemiyor! Yılmaz'da taviz yok - 3. Resim

CİMBOM'UN GOLCÜSÜ KAYSERİ'DE 11'DE OLACAK! VE OSİMHEN SAHADA!

Galatasaray'ın 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, 11'e dönüyor. Karagümrük maçının son yarım saatinde süre alan Nijeryalı forvet, Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda Kayseri deplasmanında formasına kavuşacak. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Osimhen Kayseri'de sezonun siftahını yapmaya çalışacak. 288 gün sonra sahalara geri dönüp Karagümrük maçında fileleri havalandıran Mauro İcardi ise zorlu deplasmanda hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

ÇOK İSTEKLİ

Parayı değil kısa sürede duygusal bağ kurduğu Galatasaray'ı tercih eden Osimhen, taraftarın sevgisine karşılık vermek adına bir an önce gol ve golleriyle sahne almak istiyor.

GÜNAY'IN SERİSİ

Sarı kırmızılı formayla ilk 11 çıktığı beş Süper Lig maçında da gol yemeyen kaleci Günay Güvenç, bugün de kalesini kapatırsa rekor kıracak. Günay Güvenç, 2007'de kalesini beş maçta gole kapatan Orkun Uşak'ı geride bırakacak.

FUTBOLU BIRAKTI! MERTENS EMEKLİ OLDU

Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı. Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol kariyerine son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.



