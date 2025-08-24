Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
'Trafikte kabadayılık taslayan asfalt zorbalarına toleransımız sıfır!'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte kabadayılığa karşı sert uyarıda bulundu. 2024'te her gün ortalama 17 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

'Trafikte kabadayılık taslayan asfalt zorbalarına toleransımız sıfır!'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, trafikte "asfalt zorbalığı" yapanlara toleranslarının sıfır olduğunu vurguladı. Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Trafik güvenliği, toplumsal güvenliğin bir parçasıdır" dedi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazalarının Türkiye'de yarattığı tabloya dikkat çekti.

"Trafik kimsenin egolarını tatmin etme yeri değildir. Trafikte kabadayılık taslayan bu asfalt zorbalılarına toleransımız sıfırdır" diyen Yerlikaya, trafik güvenliğinin en az terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele kadar bakanlığın birincil sorumluluk alanı olduğunu belirtti.

"Her gün 17 canımızı kaybediyoruz"

Yerlikaya, istatistiklerin vahim tabloyu ortaya koyduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde maalesef 2024 yılında 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu, her gün 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz anlamına geliyor. Her gün içimizden birileri evlat acısıyla yanıp tutuşuyor. Adımlarını yeni atmaya başlayan nice çocuklar öksüz ve yetim kalıyor. Bayramlarda boyunlar bükük kalıyor. Her gün sessizce eksiliyoruz. Ve ne yazık ki bu eksilmenin adı, trafik kazası."

"Trafik güvenliği toplumsal güvenliğin bir parçasıdır"

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin önemini şöyle vurguladı:

"Trafik güvenliği; kazaların önlenmesi, can kayıplarının azaltılması, yaralanmaların en aza indirilmesi ve maddi zararların engellenmesi için alınan teknik, hukuki, sosyal ve idari önlemlerin bütünüdür. Bu bütünü oluşturmamız için ihtiyacımız olan, trafik kültürü inşa etmektir."

Yerlikaya, trafik kazalarının yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunun altını çizdi:

"Trafik yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte aşırı hızla kazanacağınız 2 dakika size bir şey kazandırmaz ama o hız, bir ailenin hayatını karartabilir."


