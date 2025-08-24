Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Tayyar'dan İBB soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar

AK Parti'li Tayyar, İBB soruşturmasında iddianamelerin Eylül ve Ekim'de sunulacağını açıkladı. Süreçte neler yaşanacak?

24 Ağustos 2025 09:50, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 09:52
AK Parti'li Tayyar, bu akşam yaptığı sosyal medya paylaşımında İBB soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tayyar, son dönemde İBB soruşturmasına ilişkin yapılan tartışmaların iddianamenin hazırlanması ve itirafçı Aziz İhsan Aktaş odağında toplandığını söyleyerek MHP kanadında da rahatsızlık oluşturduğunu yazdı.

Tayyar, açıklamasının devamında İBB soruşturmasının 4 iddianame şeklinde hazırlandığını ve en geç Ekim ayında yargılamanın başlayacağını ifade etti.

Şamil Tayyar'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İBB soruşturması.
Son dönem tartışmalar 2 konu üzerinde yoğunlaştı:
1/İddianamenin teslim takvimi.2/Aziz İhsan Aktaş'ın durumu.
Her itirafla derinleşen soruşturmanın seyri, sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı.
Devlet Bey de diğer MHP'li yöneticiler de şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdiler.
Doğrudur, süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor, siyaset gerginleşiyor, toplum huzursuzlanıyor.
Duydum ki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi yazmaya başlamış.
Fakat, beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacakmış.
İlki, Eylül'de mahkemeye sunulacak, diğer üçü Ekim'de.
Takvim aksamazsa Eylül'de, en geç Ekim'de mahkeme safhası başlıyor.
Yılbaşına kalmadan sürecin 2/3 ay öne çekilmesi, her açıdan önemli.
Diğer mevzuya gelince.
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği 1 koruma tahsis etmiş. Zaten kendisinin 15/20 civarında özel koruması varmış.
Özetle, Eylül'de mahkeme kuruluyor.
Herkes eteğindeki taşı dökecek."


Ne olmuştu?

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde Rezan Epözdemir davası sonrası başlayan tartışmaların devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüştüğünü söylemiş "Akın Gürlek Başsavcımızla da görüştüm bugün, çok kararlı ve kendinden emindi. Yargıda FETÖ'den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat. Dilerim, heba edilmez. Edilmeyecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.


