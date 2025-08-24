Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Diyarbakır'dan gelen öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 10:28, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 10:30
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan bir minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan Mersin'e tatile götürülen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. yönetimindeki minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde D-400 kara yolunun kenarında duran tırın dorsesine arkadan çarptı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın Detayları

  • 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
  • 10 kişi yaralandı.
  • Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs Şoförünün Uyuya Kaldığı İddiası

Tır sürücüsü Mahmut Ş., aracının freninde arıza oluştuğunu belirtti. Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durduğunu ve tam arabadan ineceği sırada şiddetli bir ses duyduğunu ifade etti. Diğer taraftan indiğinde servis aracının tırına çarptığını gördüğünü söyledi.

"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

