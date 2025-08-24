Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür

Zelenski, paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

