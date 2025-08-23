Sanem Arıkan: Dünya Barışı ile ilgili çalışmalar yapan tek STK'yız

Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Sanem Arıkan: Dünya Barışı ile ilgili çalışmalar yapan tek STK'yız

Ankaralılar ve Ankaralılar Derneği (AHİD) 17.ci olağan kurulu sonrası değerlendirmelerde bulunan AHİD Yönetim Kurulu Üyesi Sanem Arıkan, AHİD'in yerel bazlı bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, Uluslararası standartta dünya barışına yönelik çalışmaları olan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 22:45, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 10:43
Yazdır
Sanem Arıkan: Dünya Barışı ile ilgili çalışmalar yapan tek STK'yız

AHİD Derneği (Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler), 17'nci Olağan Genel Kurulu'nu AHİD Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ankaralılar Derneği'nin 17'inci Olağan Genel Kurulu, Dernek Genel Merkezinde düzenlendi. Toplantıya CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da katıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimde Hilmi Yaman, bir kez daha başkanlığa seçilerek güven tazeledi. 2016 yılından bu yana AHİD'in Başkanlığını yürüten Hilmi Yaman, AHİD'in Ankara ve Türkiye'de önemli bir sivil toplum örgütü haline geldiğini vurguladı.

Genel Kurul Sonrası Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan, seçimlerde güven tazeleyen Hilmi Yaman'a başarı temennilerinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde önemli projelere imza atan Sanem Arıkan, Ankara'nın kültürü, tarihi ve değerlerinin tanıtılmasında AHİD'in çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Kendisinin hem Ankaralı hem de bir Ankara sevdalısı olduğunu ifade eden Arıkan, "Ankaralılar Derneği yerel ölçekli bir dernek değil, uluslararası standartta köklü bir dernektir" ifadelerini kullandı.

  • Aynı zamanda Ankaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Arıkan, AHİD'in Dünya Barışı ile ilgili çalışmalar yapan tek Sivil Toplum Kuruluşu olduklarının altını çizdi.
  • Kültür Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı ve AHİD Yönetim Kurulu üyesi Sanem Arıkan, Derneğin 17. Olağan Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

Sanem Arıkan'ın Açıklamaları

"Önce Ankaralılar ve Ankara'ya hizmet edenler derneğimizin 17. olağan genel kurulunu yaptık. Çok keyifli, çok mutluyuz. Bütün Ankaralılar yanımızdaydı. Şu an çok kişiyle sivil toplum örgütlerinin Ankaralılarla hemşehrilerimize çok geniş katılımla çok keyifli, çok güzel bir kurul yaptık. Ankaralıların birlik ve beraberliğini vurguladık."Ankara'da birçok siyasetçi ve STK temsilcisi genel kurula katıldı. Ankaralıların birlik ve beraberliğine ilişkin önemli mesajlar verildi. Dernek, kadına, çocuğa, doğaya değer veren ve uluslararası alanda önemli projelere imza atan bir dernek olarak öne çıkıyor.

AHİD, Yerel değil, Uluslararası Standartta bir STK

  • AHİD sadece Ankara yerelinde projeler yürüten bir dernek değil, ulusal ve uluslararası alanda birçok projeye imza atan bir dernek.
  • 45 Ankaralı Sanatçı ile Türk Dünyasının çeşitli ülkelerinde önemli festivaller düzenlendi.
  • Ankara'da Dünya Barışı ile ilgili çalışmalar yapan tek STK.
  • Ankara'ya hizmet eden her vatandaşa dernek olarak kapı sonuna kadar açık.

Burada dernek yönetiminde olmak önemli değil; önemli olan Ankara'ya güzel hizmetler sunabilmektir. Her zaman ifade ediyorum, Ankara kültürün, sanatın ve edebiyatın olduğu çok kadim bir şehir. Ankara sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın başkentidir' ifadelerini kullandı..

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber