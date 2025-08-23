Sanem Arıkan: Dünya Barışı ile ilgili çalışmalar yapan tek STK'yız

AHİD Derneği (Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler), 17'nci Olağan Genel Kurulu'nu AHİD Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ankaralılar Derneği'nin 17'inci Olağan Genel Kurulu, Dernek Genel Merkezinde düzenlendi. Toplantıya CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da katıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimde Hilmi Yaman, bir kez daha başkanlığa seçilerek güven tazeledi. 2016 yılından bu yana AHİD'in Başkanlığını yürüten Hilmi Yaman, AHİD'in Ankara ve Türkiye'de önemli bir sivil toplum örgütü haline geldiğini vurguladı.

Genel Kurul Sonrası Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan, seçimlerde güven tazeleyen Hilmi Yaman'a başarı temennilerinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde önemli projelere imza atan Sanem Arıkan, Ankara'nın kültürü, tarihi ve değerlerinin tanıtılmasında AHİD'in çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Kendisinin hem Ankaralı hem de bir Ankara sevdalısı olduğunu ifade eden Arıkan, "Ankaralılar Derneği yerel ölçekli bir dernek değil, uluslararası standartta köklü bir dernektir" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Ankaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Arıkan, AHİD'in Dünya Barışı ile ilgili çalışmalar yapan tek Sivil Toplum Kuruluşu olduklarının altını çizdi.

Sanem Arıkan'ın Açıklamaları

"Önce Ankaralılar ve Ankara'ya hizmet edenler derneğimizin 17. olağan genel kurulunu yaptık. Çok keyifli, çok mutluyuz. Bütün Ankaralılar yanımızdaydı. Şu an çok kişiyle sivil toplum örgütlerinin Ankaralılarla hemşehrilerimize çok geniş katılımla çok keyifli, çok güzel bir kurul yaptık. Ankaralıların birlik ve beraberliğini vurguladık."Ankara'da birçok siyasetçi ve STK temsilcisi genel kurula katıldı. Ankaralıların birlik ve beraberliğine ilişkin önemli mesajlar verildi. Dernek, kadına, çocuğa, doğaya değer veren ve uluslararası alanda önemli projelere imza atan bir dernek olarak öne çıkıyor.

AHİD, Yerel değil, Uluslararası Standartta bir STK

AHİD sadece Ankara yerelinde projeler yürüten bir dernek değil, ulusal ve uluslararası alanda birçok projeye imza atan bir dernek.

45 Ankaralı Sanatçı ile Türk Dünyasının çeşitli ülkelerinde önemli festivaller düzenlendi.

ile Türk Dünyasının çeşitli ülkelerinde önemli festivaller düzenlendi. Ankara'da Dünya Barışı ile ilgili çalışmalar yapan tek STK.

Ankara'ya hizmet eden her vatandaşa dernek olarak kapı sonuna kadar açık.

Burada dernek yönetiminde olmak önemli değil; önemli olan Ankara'ya güzel hizmetler sunabilmektir. Her zaman ifade ediyorum, Ankara kültürün, sanatın ve edebiyatın olduğu çok kadim bir şehir. Ankara sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın başkentidir' ifadelerini kullandı..