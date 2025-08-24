Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Fındık hasadında gizli tehlike: Solunum hastalıkları artıyor!

Fındık toplama ve kurutma işlemleri sırasında etrafa yayılan tozlar, özellikle astım ve alerjisi olanları tehdit ediyor. Uzmanlar, kronik hastalığı olanların bu dönemde ekstra önlem almasını öneriyor. Sıcak havada ağır tarım faaliyetleri sıvı ve mineral kaybına yol açarken, uyku düzeni de bozulabiliyor. Aile boyu yapılan tarımda yaşlılar ve hassas bünyeler için risk daha da artıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 10:39, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 10:41
Karadeniz'de fındık hasadı devam ederken, ürünün toplanması ve işlenmesi ile birlikte kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan toz ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Fındığın serilmesi, toplanması, patoz işlemi ve çuvala konulması sırasında etrafa saçılan tozlar alerjik yapıya sahip. Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor. Aile boyu tarım yaygın oluyor. Buna bağlı olarak da kronik hastalıkları olanların ve yaşlı kişilerin hayat kalitesi değişiyor" dedi.

Fındık Hasadında Sağlık Riskleri

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürerken, üreticiler olgunlaşan ürünü toplamanın yanı sıra kurutma işlemlerine de devam ediyor. Bahçelerde olgunlaşan fındığın toplanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan toz ve polenler, özellikle solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sıcak havada uzun süreli ağır tarım faaliyetlerinin sıvı ve mineral kaybına yol açtığını, uyku düzenini bozduğunu ve bu nedenle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ile yaşlıların fındık hasadı döneminde daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Astımı Olanlar İçin Uyarılar

Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındığın serilmesi, toplanması ve çuvallara doldurulması sırasında etrafa saçılan tozların alerjik yapıda olduğuna dikkat çekiyor:

  • Özellikle Trabzon, Giresun ve Ordu gibi bölgelerde fındık sezonuna mahsus bazı hastalar görülmeye başlandı.
  • Fındık işçiliği sıcak havada saatler boyunca ağır fiziksel koşullarda yapılıyor.
  • Astımı ve alerjik nezlesi olanlar bu dönemde ataklarla hastanelere başvuruyor.
  • Aşırı duyarlılık zatürresi yaşayan hastalarla da karşılaşılabiliyor.
  • Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor.

Solunum Yolu Hastalığı Olanlara Tavsiyeler

Solunum yolu hastalığı bulunanların fındığın işlendiği ortamlardan uzak durması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, şu belirtilere dikkat çekiyor:

  • Nefes darlığı
  • Hırıltılı solunum
  • Öksürük
  • Balgam
  • Geniz akıntısı
  • Burun tıkanıklığı
  • Hapşırık
  • Boğazda ve gözlerde yanma, sulanma ve kaşıntı

Solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatışlar da başlıyor. Bu tür rahatsızlığı olan kişilerin kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ortamda bulunmak bile toz ve polenleri solumak için yeterlidir; bu nedenle dikkatli olunmalı.

Aşırı Eforun Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Aşırı efor ve yorulmanın da ortaya çıkardığı sorunlar arasında:

  • Aşırı terleme ve buna bağlı sıvı kaybı
  • Mineral kaybı
  • Uyku düzeninin bozulması

Bu dönemde bütün aile bir araya geliyor ve aile boyu tarım yaygınlaşıyor. Kronik hastalıkları olanların ve yaşlı kişilerin hayat kalitesi değişiyor, buna bağlı sorunlar yaşanabiliyor. Bu mevsimde sağlığı koruma noktasında dikkatli olmakta fayda var.


