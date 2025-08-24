Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı
Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak
Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak
Hakem Kurulu'nda ikinci gün tamamlandı
Hakem Kurulu'nda ikinci gün tamamlandı
Zeytinyağından kebaba: Gıdada tağşiş listesi açıklandı!
Zeytinyağından kebaba: Gıdada tağşiş listesi açıklandı!
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un bazı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel ve ulaşımda aksama riski var!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 11:55, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 11:56
Yazdır
Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon 'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber