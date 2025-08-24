Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon 'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



