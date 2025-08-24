MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı
TÜED: Hakem Kurulu tüm emeklilerin sesini duymalı

TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin maaşlarında adalet ve refah artışı için Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu.

TÜED: Hakem Kurulu tüm emeklilerin sesini duymalı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Hakem Kurulunun, memur emeklileriyle birlikte tüm emeklilerimizin sesine kulak vereceğine inanıyoruz." i fadesini kullandı.

Ergün, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na yönelik yazılı açıklama yaptı.

Emeklilerin, ülkenin kalkınmasında alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla büyük katkılar sağladığını belirten Ergün, bu kapsamda emeklilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğine dikkati çekti.

Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istediklerini bildirdi.

Seyyanen zam ve milli gelirden refah payı verilerek emeklilerin alım gücünün desteklenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Ergün, şunları kaydetti:

"2000 sonrası emekli olanların maaşlarını düşüren mevcut hesaplama sistemi, eşitsizlik yaratmaktadır. İntibak düzenlemesi yapılarak, tüm emekliler arasında adaletli bir maaş sistemi kurulmalı. Bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığı seviyesine çıkarılmalı. Emeklilerimizin bayramlarda yüzünü güldürecek bir artış yapılmasını talep ediyoruz. Emeklilerimiz, çalıştıkları dönemde yüzde 12 sağlık primi ödemişlerdir. Ancak sağlık hizmetlerinde çeşitli adlar altında kesilen katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aşmaktadır. Bu paylar tamamen kaldırılmalıdır.
Hakem Kurulunun, memur emeklileriyle birlikte tüm emeklilerimizin sesine kulak vereceğine inanıyoruz. Emeklilerimiz, bu ülkeye alın teriyle hizmet etmiş, hastanelerini, yollarını, okullarını inşa etmiş akil insanlardır. Onların refahı, devletimizin şefkatli elinin bir göstergesidir. Bu taleplerimizin karşılanması, emeklilerimizin onurlu bir yaşam sürmesi için bir zorunluluktur."


