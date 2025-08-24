TFF'den yabancı hakem için kesin karar!

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk iki haftasında özellikle VAR'dan verilen hatalı kararlar futbol kamuoyunda yoğun biçimde eleştirildi. Hakem hatalarının artmasıyla birlikte yeniden "yabancı hakem" gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu konuyla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon VAR'da yabancı hakemler görev almış, ancak onların da tartışmalı kararları uzun süre gündemden düşmemişti. Bu yılın başında TFF, VAR odasında yalnızca yerli hakemlerin görev yapacağını duyurmuştu. Ancak yeni sezonda arka arkaya yaşanan hatalar, kulüplerin "uluslararası tecrübeye sahip yabancı hakemler getirilsin" çağrılarını yeniden öne çıkardı.

TFF ve MHK'nin yaptığı görüşmelerin ardından ise kesin karar verildi. Buna göre, ligin geri kalan bölümünde de VAR'da Türk hakemler görev yapmaya devam edecek.

Federasyon, alınan bu karar ile birlikte sezon boyunca yabancı hakem seçeneğinin gündemde olmayacağını da netleştirmiş oldu.



