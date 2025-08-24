Şanlıurfa'da fıkra gibi olay: Toroslar karıştı

Şaban Bilgin de otomobillerin karıştığını Mevlüt Polat geri getirdiğinde fark etti.

Babasının yardımına giden oğlu, otomobilin kendilerine ait olmadığını fark etti.

Otomobilini aynı renk, marka ve modeldeki manav Şaban Bilgin'in otomobilinin yanına park eden Polat, alışveriş yapmaya başladı.

İddiaya göre, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mevlüt Polat, aynı zamanda akrabası olan Şaban Bilgin'in işlettiği manav dükkanına gitti.

