Şanlıurfa'da fıkra gibi olay: Toroslar karıştı
Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mevlüt Polat, aynı zamanda akrabası olan Şaban Bilgin'in işlettiği manav dükkanına gitti.
İKİSİ DE AYNI MODEL
Otomobilini aynı renk, marka ve modeldeki manav Şaban Bilgin'in otomobilinin yanına park eden Polat, alışveriş yapmaya başladı.
Alışverişini tamamlayan Polat, eşyalarını otomobile koyduktan sonra manav Şaban Bilgin'e korna çalıp evine doğru yol aldı.
GERÇEK EVDE ORTAYA ÇIKTI
Eve giden Polat, eşyaları indirip taşıması için oğlundan yardım istedi.
Babasının yardımına giden oğlu, otomobilin kendilerine ait olmadığını fark etti.
Mevlüt Polat, kısa süren şaşkınlığın ardından yanlış otomobili eve getirdiğini anladı.
Eşyalarını indiren Polat, tekrar manav dükkanına giderek otomobili Şaban Bilgin'e teslim etti.
Şaban Bilgin de otomobillerin karıştığını Mevlüt Polat geri getirdiğinde fark etti.