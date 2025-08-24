2025 YKS tercih sonuçları neden hala açıklanmadı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 24 Ağustos 2025 itibarıyla hala açıklanmadı.

ÖSYM'nin resmi takvimine göre tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Bu takvim doğrultusunda sonuçların en geç 29 Ağustos Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında sonuçların açıklanma süreleri şu şekildeydi:

2024 YKS Tercih Sonuçları: Tercihler 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos 2024'te açıklanmıştı. Tercih bitiminin ardından yalnızca 9 gün geçmişti.

2023 YKS Tercih Sonuçları: Sonuçlar 19 Ağustos 2023'te açıklanmıştı; bu da tercih sürecinin bitiminden 7-10 gün sonrasına denk gelmişti.

2025 yılında tercih süreci 13 Ağustos'ta tamamlandığı için sonuçların 20-25 Ağustos arasında açıklanması bekleniyordu. Ancak, 24 Ağustos itibarıyla sonuçların hala duyurulmamış olması, önceki yıllara göre bir gecikmeye işaret ediyor.

Adaylar, ÖSYM'nin resmi açıklamasını merakla bekliyor. ÖSYM'den henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, tercih sonuçlarının 25-29 Ağustos tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Sonuçların 1 Eylül'de başlayacak üniversite kayıtlarından önce duyurulması zorunlu olduğu için, gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevrildi.