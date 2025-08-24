Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!

Türkiye'nin dört bir yanında barajlardaki doluluk oranı alarm seviyesine indi. Ankara, İzmir, Konya ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok kentte su sıkıntısı kapıda.

Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 15:06, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 15:17
Ankara'dan İzmir'e, Konya'dan Gaziantep'e kadar birçok kentte baraj seviyeleri kritik eşiklerin altına geriledi. Uzmanlar, hem yerel idarelerin yetersiz su yönetimi politikalarını hem de merkezi hükümetin plansız altyapı çalışmalarını eleştiriyor.

Baraj Doluluk Oranları

Türkiye Genelinde Baraj Doluluk Oranları (2025)

Yüzdeler şehir/baraj bazlı bildirilen son durumları göstermektedir.

Şehir bazlı baraj doluluk oranları ve durum
Şehir Baraj / Genel Durum Doluluk Oranı (%) Durum
Ankara Genel ortalama 8,16 Kritik
İzmir 4 baraj %10'un altında
Balçova: %25 . Güzelhisar: %56		 %10 altı - 56 Tehlikeli
Konya Altınapa: %9 . Bağbaşı: %15 9 - 15 Kritik
Uşak Ana kaynak tükendi 0 Kritik
Bursa Genel ortalama 18 Tehlikeli
Tekirdağ Genel ortalama 1 Çok Kritik
Elazığ Hamzabey Barajı tamamen kurudu 0 Çok Kritik
Gaziantep Genel ortalama 18,7 Tehlikeli
İstanbul Genel ortalama 43,24 Normal

Sorumluluk Tartışması Büyüyor

Uzmanlara göre krizin temel sebeplerinden biri uzun süredir devam eden kuraklık olsa da, asıl sorun yetersiz su yönetimi. Yerel yönetimler su tasarrufu konusunda yeterli politikalar geliştiremezken, merkezi yönetimin yeni baraj ve altyapı yatırımlarında geç kalması, tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

Vatandaşa Uyarı: "Su Tasarrufu Hayati"

Çevre mühendisleri ve meteoroloji uzmanları, vatandaşlara "zorunlu su tasarrufu" çağrısı yaptı. Önümüzdeki haftalarda bazı şehirlerde zorunlu kesinti takvimleri açıklanması bekleniyor.

Zekeriya ELTİMUR

