Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!
Türkiye'nin dört bir yanında barajlardaki doluluk oranı alarm seviyesine indi. Ankara, İzmir, Konya ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok kentte su sıkıntısı kapıda.
Türkiye genelinde barajlardaki doluluk oranlarının hızla düşmesi, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen su krizi riskini gündeme taşıdı.
Ankara'dan İzmir'e, Konya'dan Gaziantep'e kadar birçok kentte baraj seviyeleri kritik eşiklerin altına geriledi. Uzmanlar, hem yerel idarelerin yetersiz su yönetimi politikalarını hem de merkezi hükümetin plansız altyapı çalışmalarını eleştiriyor.
Türkiye Genelinde Baraj Doluluk Oranları (2025)
Yüzdeler şehir/baraj bazlı bildirilen son durumları göstermektedir.
|Şehir
|Baraj / Genel Durum
|Doluluk Oranı (%)
|Durum
|Ankara
|Genel ortalama
|8,16
|Kritik
|İzmir
|4 baraj %10'un altında
Balçova: %25 . Güzelhisar: %56
|%10 altı - 56
|Tehlikeli
|Konya
|Altınapa: %9 . Bağbaşı: %15
|9 - 15
|Kritik
|Uşak
|Ana kaynak tükendi
|0
|Kritik
|Bursa
|Genel ortalama
|18
|Tehlikeli
|Tekirdağ
|Genel ortalama
|1
|Çok Kritik
|Elazığ
|Hamzabey Barajı tamamen kurudu
|0
|Çok Kritik
|Gaziantep
|Genel ortalama
|18,7
|Tehlikeli
|İstanbul
|Genel ortalama
|43,24
|Normal
Sorumluluk Tartışması Büyüyor
Uzmanlara göre krizin temel sebeplerinden biri uzun süredir devam eden kuraklık olsa da, asıl sorun yetersiz su yönetimi. Yerel yönetimler su tasarrufu konusunda yeterli politikalar geliştiremezken, merkezi yönetimin yeni baraj ve altyapı yatırımlarında geç kalması, tabloyu daha da ağırlaştırıyor.
Vatandaşa Uyarı: "Su Tasarrufu Hayati"
Çevre mühendisleri ve meteoroloji uzmanları, vatandaşlara "zorunlu su tasarrufu" çağrısı yaptı. Önümüzdeki haftalarda bazı şehirlerde zorunlu kesinti takvimleri açıklanması bekleniyor.
Zekeriya ELTİMUR