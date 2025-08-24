Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında önemli kararlar alındı. Özellikle öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Ayrıca, çeşitli hizmet kollarında çalışan kamu personeline yönelik birçok iyileştirme ve ek ödeme kararı alındı. Bu gelişmeler, kamu çalışanlarının mali haklarında önemli artışlar sağladı ve sosyal haklarını güçlendirdi.

Hizmet Kollarına Göre Kazanımlar

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu

Kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memurlardan, Ticaret Bakanlığında görev yapanlara seyahat kartı verilmesi sağlandı.

112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı.

Adalet hizmetleri tazminatı, sözleşmeli personele de verilecek.

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 6 bin 436 liraya çıkarıldı.

Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği 1853 lira artırıldı.

Okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

Kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenecek.

Yüksek lisans ve doktora yapan okul yöneticileri ile rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 20 artırımlı ödenecek.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu

Sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 oranında artırıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarından zorunlu eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilenlerin döner sermaye ödemelerinde 30 güne kadar çalışılmış sayılması sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan personelin resmi bayramlarda da nöbet ücreti alabilmesi sağlandı.

Hamilelik ve doğum sebebiyle nöbet muafiyeti sözleşmeli personele de tanındı.

Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu

Sosyal denge sözleşmesi imzalanabilmesi için öngörülen süre 9 aya çıkarıldı.

Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı.

Büyükşehir kapsamındaki belediyelerde görev yapan personele toplu taşıma kartı verilmesi zorunlu hale getirildi, aktarma hakkı tanındı.

İtfaiye ve zabıta personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamı genişletildi.

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolu

PTT'de başdağıtıcılarla şoförler hariç araç kullananlara ilave ücretler 117 lira artırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelinin zam puanları 20 puan artırıldı.

PTT'deki sözleşmeli personele verilen başarı ilave ödemesi kapsamındaki il sayısı yükseltildi.

Kültür ve Sanat Hizmetleri Kolu

Sahne uygulatıcısı/uzman memur olarak görev yapan sözleşmeli personele ilave ücret 234 lira artırıldı.

Kütüphane, müze, turizm danışma bürosu ve kültür merkezlerinde çalışanlara yılda en fazla 400 saat fazla çalışma ücreti ödenecek.

Kazılarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.

Koro ve topluluk şeflerine ilave ücret olarak 293 lira ödenecek.

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolu

AFAD geçici barınma merkezlerinde ayda 60 saate kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.

AFAD arama kurtarma teknisyenine iş riski zammı 1200 puana (445 lira) çıkarıldı; teknikerler ve sözleşmeli personel de kapsama dahil edildi.

teknikerler ve sözleşmeli personel de kapsama dahil edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü personeline yılda en fazla 350 saat fazla çalışma ücreti verilecek.

Ulaştırma Hizmetleri Kolu

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamına TÜRASAŞ personeli de dahil edildi.

Kurumların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara alışveriş çeki olarak 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı sağlandı.

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolu

Orman yangınlarına doğrudan müdahale eden personele aylık en fazla 2 bin 926 lirayı geçmemek üzere gün başına 293 lira ilave ödeme .

Yangın nöbeti tutanlara verilen ücretten faydalanma süresi bir ay artırıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına yılda en fazla 400 saat fazla çalışma ücreti verilecek.

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Kolu

Kurumların fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara alışveriş çeki olarak koruyucu giyim yardımı sağlandı ( 16 bin 383 liraya kadar ).

DSİ projelerinde görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.

DSİ personeline yıllık fazla çalışma saat sınırı 150 saate çıkarıldı.

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu

Ramazan ayında fiilen çalışan din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı Kur'an kurslarında nöbet görevi verilen öğreticilere haftada en fazla üç saat ek ders ücreti ödenecek.

Baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların ek ödemesi 556 lira artırıldı.



