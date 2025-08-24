10 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunan anne tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan anne tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 16:31, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 17:32
Yavuzlar Mahallesi'nde dün kızı E.H.Y'ye (10) kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayın ardından koruma altına alınan çocuğun babasına teslim edildiği öğrenildi.
Evde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla bir yakınına sığınmaya çalışan kızına sokakta bıçakla engel olmaya çalışan A.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.