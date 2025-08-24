Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı

Diyarbakır'da 17 yıl önce yaşanan trajik bir olayda, Ercan-Fatma Aslan çiftine hastanede bebeklerinin öldüğü söylenerek teslim edilen cenazenin, annenin yıllarca süren hisleri ve başlatılan hukuki süreç sonucunda aslında onlara ait olmadığı ortaya çıktı.

2008 yılında dünyaya gelen erkek çocuklarına Muhammed Furkan ismini veren aile, doğumun evde gerçekleşmesi nedeniyle kontroller için Bismil Devlet Hastanesine başvurdu. Buradan Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesine sevk edilen bebek, 17 gün sonra vefat ettiği bildirilerek aileye teslim edildi. Ancak anne Fatma Aslan, yıllarca içindeki huzursuzluk ve şüpheyle yaşadı.

Olayın Gelişimi

Aile, bebeğin ölümünden sonra cenazeyi bir kutu içinde alıp Diyarbakır Yeniköy Mezarlığına defnetti. Anne Fatma Aslan, bebeğin kendi evladı olmadığı hissiyle yıllar boyunca bu durumu eşiyle paylaştı. Sonunda savcılığa başvurarak hukuki süreci başlattılar. Yapılan DNA testi sonucunda, mezardaki bebeğin onlara ait olmadığı kesinleşti.

Ailenin Yaşadıkları ve Hukuki Süreç

Baba Ercan Aslan , doğumdan sonra resmi işlemlerin yapıldığını ve bebeğin hastaneye sevk edildiğini belirtti.

, doğumdan sonra resmi işlemlerin yapıldığını ve bebeğin hastaneye sevk edildiğini belirtti. Bebek 17 gün hastanede kaldıktan sonra ölüm haberi verildi.

Aileye cenaze bir kutu içinde teslim edildi ve dini vecibeler yerine getirilerek defnedildi.

Mezarlık kayıtlarında defin işlemi bulunamadı.

Anne Fatma Aslan, bebeğinin öldüğüne hiçbir zaman inanmadığını ve içindeki hislerin doğru çıktığını ifade etti.

3 yıl önce başlatılan hukuki süreçte DNA testiyle gerçek ortaya çıktı.

Anne Fatma Aslan'ın Açıklamaları

Fatma Aslan, bebeğinin ölümüne hiçbir zaman inanmadığını, içgüdüsel olarak oğlunun yaşadığını düşündüğünü belirtti. Yıllar boyunca bu duygusunu eşiyle paylaştı ve sonunda savcılığa başvurdular. DNA testi sonucunda mezardaki bebeğin kendi çocukları olmadığı anlaşıldı.

Avukatın Değerlendirmesi

Ailenin avukatı Zeki Oran, olayın ardından başlatılan soruşturmanın etkin yürütülmediğini, ancak ailenin ısrarlı başvuruları sonucu dosyanın yeniden ele alındığını belirtti. DNA testleriyle birlikte ailenin çocuğu olmadığı kesinleşti ve hukuki süreç halen devam ediyor. Avukat, sorumluların cezalandırılması ve çocuğun bulunup aileye teslim edilmesi için tüm başvuruların yapıldığını vurguladı.



