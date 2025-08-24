Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular, yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.